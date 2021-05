FC Porto na final da Liga Europeia após reviravolta sensacional

O FC Porto foi a primeira equipa a apurar-se para a final da Liga Europeia, ao ganhar (6-4) este sábado à Oliveirense, na final-4 do Luso.





Um resultado pesado para a equipa de Oliveira de Azeméis, que entrou forte, chegou a estar a vencer por 4-0, mas não conseguiu aguentar o ritmo dos dragões, que marcaram três golos na primeira parte e aproximaram-se até ao intervalo (3-4), sentenciando o encontro no tempo complementar, a demonstrarem uma maior regularidade.Pelo FC Porto, marcaram Ezequiel Mena (2), Carlo Di Benedetto (2), Daniel Oliveira e Xavier Barroso.Pela Oliveirense, foram autores dos golos Jordi Bargalló, Marc Torra, Henrique Magalhães e Lucas Martinez.Os dragões ficam à espera de saber o resultado do dérbi, Benfica-Sporting, para saber com quem vão discutir o triunfo na Liga Europeia, este domingo.