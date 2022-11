FC Porto renova com Ricardo Ares até 2027

O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com o técnico Ricardo Ares até 2027, numa cerimónia de assinatura do contrato que contou com o presidente Pinto da Costa."É um orgulho enorme e um privilégio máximo poder representar este grande clube e trabalhar com o presidente mais titulado do mundo. Quero agradecer ao presidente e ao Eurico Pinto a confiança depositada em mim e devolvê-la com trabalho e títulos. Confiam no nosso trabalho e na forma como o fazemos, porque estamos muito envolvidos no clube e eu sinto-me identificado com os valores e a forma de trabalhar todos os aspetos, por isso estou muito feliz. Fazer parte desta família é uma grande felicidade pela forma como os adeptos, os atletas e a direção expressam o sentimento FC Porto. Poder fazer parte disto é um orgulho e um privilégio. Os objetivos são sempre máximos e queremos ganhar todas as competições em que participarmos. Esse é o ADN do clube", destacou Ricardo Ares, que nos dragões já conquistou a Taça Intercontinental, a Taça de Portugal e o campeonato nacional.Já Pinto da Costa admitiu que esta modalidade é especial. "Tenho um carinho especial pelo hóquei porque foi nesta modalidade que, há 60 anos, me iniciei como dirigente. Tenho a felicidade de ter comigo, a dirigir a secção desde que assumi a presidência, pessoas de grande categoria que fazem do hóquei uma modalidade vencedora. Fico muito feliz por ter renovado este contrato, porque há um ano tive a oportunidade de assinar no Dragão Arena o primeiro contrato do Ricardo com o FC Porto. Depois de uma breve conversa fiquei com duas certezas: uma é de que íamos ter êxito e outra é de que não seria a última vez que íamos estar a assinar contrato. É a mesma noção que tenho hoje, porque acho que entre o Ricardo e o FC Porto houve uma simbiose tão grande que estamos com o treinador ideal e que o Ricardo está no clube ideal para ele", sublinhou o presidente portista, em declarações ao site do clube.