FC Porto sai vitorioso na visita a Tomar

O FC Porto venceu (3-1) na visita ao Sp. Tomar, em jogo da 10ª jornada do campeonato, e subiu provisoriamente ao 2º lugar com 24 pontos, menos um que o Sporting.Os dragões queriam inverter o registo negativo nas últimas duas visitas ao Ribatejo - derrota nas meias-finais da Taça de Portugal e nos quartos-de-final da Elite Cup. E de facto, o jogo não começou da melhor forma para a equipa de Ricardo Ares. Gonçalo Neto levou o Sp. Tomar em vantagem para o intervalo.No início da 2ª parte, Carlo Di Benedetto restabeleceu a igualdade. A dez minutos do fim, Gonçalo Alves trabalhou bem pela direita e assistiu Mena para o 2-1. A 1.30m do fim, Gonçalo Alves fechou a vitória dos azuis e brancos de livre direto.