FC Porto só pensa na vitória frente à Sanjoanense

Depois do empate em Tomar, o FC Porto recebe hoje a Sanjoanense, com o objetivo de terminar a primeira volta do campeonato na liderança isolada. “Queremos acabar em primeiro lugar e por isso não pensamos em mais nada. A Sanjoanense vem com tudo para fazer um jogo interessante”, destacou Xavi Barroso, ao site dos dragões.

Já o Benfica joga só amanhã na Parede, no mesmo dia em que o Sporting entra em ação na Taça de Portugal (32 avos-de-final), na visita ao Termas OC.