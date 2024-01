FC Porto triunfa na Liga dos Campeões

O FC Porto defendeu esta quinta-feira a liderança no Grupo C da Liga dos Campeões, com uma vitória (4-2) na receção aos espanhóis do Leida, em jogo da 4.ª jornada.Os forasteiros complicaram a tarefa ao detentor do troféu, ao abrirem o marcador por Nicolas Ojeda, mas os dragões reagiram e deram a volta ao marcador, com Gonçalo Alves e Rafa a marcarem, ainda antes de Lazaro Sebastia empatar (2-2) até ao intervalo.Já a segunda parte foi do FC Porto, com Eduard Lamas e Telmo Pinto a darem maior tranquilidade à equipa da Invicta, fechando o resultado.