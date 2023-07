Federação anuncia saída do selecionador Renato Garrido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação de Patinagem de Portugal anunciou esta segunda-feira a saída do selecionador Renato Garrido, por mútuo acordo."Renato Garrido liderou a Seleção Nacional A Masculina na participação de uma Taça das Nações, dois Campeonatos do Mundo e dois Campeonatos da Europa, tendo conquistado uma Taça das Nações e um Campeonato do Mundo. A FPP agradece a Renato Garrido e à sua equipa técnica os serviços prestados ao longo destes quatro anos e deseja sucesso para o seu futuro profissional", revelou a FPP.