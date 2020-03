Federação de Patinagem anuncia suspensão imediata dos campeonatos nacionais de hóquei em patins

A Federação de Patinagem de Portugal anunciou esta noite a suspensão imediata dos campeonatos nacionais de hóquei em patins, numa medida que surge apenas 24 horas depois de um primeiro comunicado no qual deu conta de várias medidas de limitação. Nessas medidas de terça-feira estava prevista, entre outras diretrizes, a disputa dos encontros de seniores com a presença limitada de até mil pessoas nos pavilhões.





Uma limitação que agora acaba por cair por terra, com a FPP a decretar mesmo a suspensão de todas as partidas de seniores da 1.ª, 2.ª e 3.ª divisões, assim como o campeonato feminino e as Taças de Portugal em masculinos e femininos. Desta forma o clássico deste sábado, entre Benfica e FC Porto, fica adiado para outra data, isto mesmo depois de o clube da Luz ter anunciado que porsua decisão todas as partidas de modalidades seriam disputadas à porta fechada