Federação de Patinagem suspende árbitro devido ao... Sp. Braga-Benfica em futebol

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) revelou em comunicado ter suspenso um árbitro devido a declarações do mesmo colocadas nas redes sociais, sem revelar o nome e o conteúdo das referidas mensagens.Mas ao que o nosso jornal apurou, trata-se de Gonçalo Nuno Catanho Silva, árbitro da Associação de Patinagem da Madeira, que comentou na página do Facebook que tem - onde usa apenas o nome Nuno Catanho - a arbitragem do jogo da Taça de Portugal de futebol, entre o Sp. Braga e o Benfica, que resultou no apuramento dos minhotos para as meias-finais. "Pago mil euros em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo partindo os dentes e nariz do vídeo-árbitro do Sp. Braga-Benfica desta noite! Tiago Martins outros mil euros", escreveu naquela rede social."Tendo a Federação de Patinagem de Portugal tomado conhecimento das declarações de um árbitro do quadro nacional de arbitragem de hóquei em patins nas suas redes sociais, o referido árbitro encontra-se desde já suspenso da atividade de arbitragem e já foi desencadeado um processo de inquérito junto do Conselho de Disciplina. A FPP repudia as declarações e a forma de estar no desporto do referido árbitro. Esta Federação defende os valores da ética e fair play na prática desportiva e tudo fará para assegurar a promoção dos mesmos nas suas competições e junto dos seus agentes desportivos", pode ler-se no comunicado da FPP