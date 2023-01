Federação diz que está a 'averiguar' insultos a Carlos Nicolía

Em resposta a uma reação pedida porsobre as revelações feitas por Carlos Nicolía aos insultos que disse ter sido alvo no Dragão Arena, a Federação de Patinagem de Portugal refere que se "encontra a averiguar a factualidade amplamente divulgada nos meios de comunicação social e descrita numa publicação feita pelo patinador "Carlos Nicolia" na rede social Instagram, com vista à instauração de processo de inquérito".O organismo federativo recorda também o que o nosso jornal já refere na edição desta sexta-feira que passa pelo facto de o Conselho de Disciplina poder instaurar um inquérito para averiguar a situação mesmo que a mesma não seja referida no relatório do delegado ao jogo."Mais se informa, que nos termos do disposto no artigo 241.º do Regulamento de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, 'qualquer pessoa que tenha conhecimento da ocorrência de factos suscetíveis de configurar uma infração disciplinar pode participá-los ao Conselho de Disciplina da FPP'.