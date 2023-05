Final 8 da Liga dos Campeões com maior transmissão televisiva de sempre

Pavilhão José Natário é o palco de todas as decisões

A Final 8 da Liga dos Campeões que arranca hoje no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, vai ter a maior transmissão televisiva da história. Feitas as contas, os jogos da maior prova de clubes da Europa vão ser transmitidos em dez canais.juntou-se à festa do hóquei e vai transmitir todos os jogos no seu site, com acompanhamento ao segundo e reportagem no pavilhão de todos os acontecimentos da prova. A Eleven Sports vai também transmitir todos os encontros. A Final 8 tem ainda uma das maiores produções de sempre da competição, com sete câmaras instaladas no recinto.O nosso jornal já está em Viana do Castelo e testemunhou os elogios de jogadores, staff e equipas técnicas à organização da competição e à própria decoração do Pavilhão José Natário, vestido a rigor para a Liga dos Campeões.Jogo 1 - 04/05 (18h00) – SL Benfica – FC PortoJogo 2 - 04/05 (21h00) – Barcelona – OC BarcelosJogo 3 - 05/05 (18h00) – GSH Trissino – UD OliveirenseJogo 4 - 05/05 (21h00) – Sporting – AD Valongo06/05 (15h00) – Vencedor jogo 1 vs vencedor jogo 206/05 (18h00) – Vencedor jogo 3 vs vencedor jogo 407/05 (15h00)