Final four da Liga Europeia: FC Porto-Barcelona, em direto

- Começa a 2.ª parteO Barcelona está a vencer o FC Porto por 1-0, golo de Matías Pascual, no entanto a formação portuguesa já teve várias oportunidades para empatar a partida.Oportunidade de golo tanto para o FC Porto como para o Barcelona nos últimos segundos desta 1.ª parte.Grande oportunidade de Gonçalo Alve, mas o empate não chega...Jogadores portistas ficam a pedir penálti. Cocco cai, mas a equipa de arbitragem nada assinalaTanto FC Porto como Bacelona já têm seis faltas.Time out pedido pelo BarcelonaLivre direto para Bargalló, mas Nelson Filipe, na baliza, a negar o segundo golo aos catalães.por falta sobre Matías Pacual, autor do único golo da partida até agora.Time out pedido pelo treinador portista.Poka com nova oportunidade para empatar a partida, mas sem concretizar.FC Porto faz a quarta falta.João Rodrigues cria oportunidade para a formação espanhola, mas sem resultado prático.







Telmo Pinto esteve perto de empatar a partida, mas o guardião do Barcelona travou o remate.Cocco perde a bola e o Barcelona cria bastante perigo junto da baliza portista, mas o resultado mantém-se 1-0, com vantagem para a formação espanhola.Time out pedido pelo treinador do FC Porto.Partida está a ser disputada num ritmo muito intenso, com as duas equipas a mostrarem um grande espectáculo. E nas bancadas do Pavilhão João Rocha os adeptos portistas fazem ouvir no apoio à sua equipa.Rafa Costa com uma grande oportunidade para empatar a partida, mas Sergio Fernandez a travar o remate do jogador portista.Sergio Fernandez a travar o remate portista.- Começa a partida.Já há equipas:: Carles Grau, Telmo Pinto, Giulio Cocco, Rafa Costa, Hugo santos, Daniel Oliveira, reinaldo Mallea, Gonçalo Alves, Hélder nunes e Nelson Filipe.Treinador: Guillem Cabestany: Edu Castro, Sergio Fernandez, Marc Gual, Matías Pascual, Pablo Alvarez, Pau Bargalló, Aitor Egurrola, Alex Joseph, Nil Roca, Ignacio Alabart, João Rodrigues e Sergio Fernandez.Já se fazem os aquecimentos.



















O Pavilhão João Rocha recebe este sábado a elite do hóquei em patins, com a realização da final four da Liga Europeia, que conta com três equipas portuguesas: Sporting, Benfica e FC Porto, às quais se junta o Barcelona, que tem o português João Rodrigues nas suas fileiras.FC Porto e Barcelona disputam a primeira meia-final do dia, a partir das 12 horas, enquanto o anfitrião Sporting mede forças com o rival Benfica a partir das 18 horas, dois jogos que pode acompanhar por aqui.