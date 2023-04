Gijón conquista sexto título europeu de hóquei em patins feminino em Lisboa

O Gijón é o novo campeão europeu feminino de hóquei em patins, depois de vencer o Vila-Sana, por 6-1, na final disputada este domigo no pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

O Gijón confirmou o favoritismo diante do Vila-Sana na final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, e somou o sexto título na competição, igualando o Voltregà como recordista de troféus.

A formação asturiana foi mais forte frente a uma equipa catalã menos experiente nestas 'andanças' - o Vila-Sana não tem ainda currículo europeu - e encetou a goleada, fazendo a festa em Lisboa.

Desde cedo que o Gijón começou a mostrar credenciais no pavilhão Fidelidade, ameaçando por diversas vezes a baliza contrária. No entanto, só aos nove minutos conseguiu adiantar-se no marcador, através de uma grande penalidade convertida por Marta Piquero, à segunda tentativa (na primeira a guarda-redes contrária moveu-se antes do remate).

Pouco depois, uma picardia entre Sara Roces, do Gijón, e Daiana Silva, do Vila-Sana, com o jogo parado, terminou com um cartão azul a Roces, que deixou as asturianas em inferioridade numérica.

Mesmo assim, o Vila-Sana não aproveitou a 'oferta', e foi mesmo o Gijón, aos 15 minutos, a chegar ao 2-0, na sequência de um livre direto bem cobrado por Sara Roces, após cartão azul mostrado a Julieta Fernández.

A poucos segundos do intervalo, Natasha Lee, com um remate eficaz na grande área, fez o 3-0, e a abrir a segunda parte, Sara Roces, fez o 4-0, deixando as asturianas praticamente com as duas mãos na taça.

O Vila-Sana ainda marcou a 4-1, aos 32 minutos, por Julieta Fernández, mas o Gijón foi gerindo a vantagem com grande tranquilidade durante a segunda parte.

Sara Roces fez o 5-1 e chegou ao 'hat-trick' na partida, aos 44 minutos, e Marta Piquero ainda ampliou para 6-1, a três minutos do fim, lançando a festa das novas campeãs da Europa no rinque do pavilhão Fidelidade.

Após 16 edições da Liga dos Campeões feminina de hóquei, Gijón e Voltregà são agora as formações com mais títulos europeus (seis), seguidas do Palau i Plegamans (dois), enquanto o Benfica e o Alcorcón têm um.

Jogo disputado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa

Gijón-CP Vila-Sana, 6-1.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Marta Piquero (g.p.), 09 minutos.

2-0, Sara Roces, 15.

3-0, Natasha Lee, 25.

4-0, Sara Roces, 26.

4-1, Julieta Fernandez, 32.

5-1, Sara Roces, 44.

6-1, Marta Piquero, 48.

Sob a arbitragem de Carlos Correia e Simone Brambilla, as equipas alinharam:

- Gijón: Fernanda Hidalgo (gr), Natasha Lee, Sara Lolo, Marta Piquero e Sara Roces. Jogaram ainda: Victoria Novo (gr), Rebeca Suarez, Nuria Almeida, Ana Ferreira e Judith Cobian.

Treinador: Ramon Peralta.

- CP Vila-Sana: Sandra Coelho (gr), Laura Barcons, Julieta Fernandez, Luciana Agudo e Victoria Porta. Jogaram ainda Anna Salvat (gr), Daiana Silva, Valentina Fernandez, Maria Porta e Maria Figuerola.

Treinador: Lluis Rodero.

Assistência: Cerca 400 de espetadores.