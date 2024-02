Girão foi a jogo com uma gastroenterite: «Jogou porque é um guerreiro»

Ângelo Girão foi substituído ao intervalo no dérbi frente ao Benfica. Questionado porsobre o motivo da troca de guarda-redes Alejandro Domínguez revelou que o guarda-redes, assim como João Souto, foram a jogo com uma gastroenterite."O Ângelo Girão e o João Souto estavam a soro esta manhã por causa de uma gastroenterite. Ficaram doentes depois do jogo de quinta-feira. O Girão não devia ter jogado mas quis porque é um guerreiro, mas nenhum deles estava apto para jogar", disse o técnico do Sporting.Os leões foram a jogo sem os avançados Ferran Font e Rafa Bessa, ambos lesionados. Foi chamado o junior Rodrigo Gonçalves que não se estreou.