Golden Cup: FC Porto bate Benfica em jogo louco

No clássico da 2.ª jornada do Grupo A da Golden Cup, em Espanha, o FC Porto bateu o Benfica por 7-6, num jogo emocionante com reviravoltas e incerteza no resultado até final no Riazor (Corunha).Três dias depois dos dragões terem conquistado a Taça de Portugal frente às águias, numa final polémica que levou os encarnados a protestarem a partida, os dragões voltaram a superiorizar-se ao rival. Ao intervalo, os portistas venciam por 4-3 mas os encarnados passarram para a frente do marcador (6-4), não conseguindo segurar a vantagem até ao final. A equipa de Ricardo Ares volta assim a bater o conjunto de Nuno Resende num espaço de três dias.: Xavier Barroso (2m e 18m), Lucas Ordoñez (2m e 19m), Ezequiel Mena (11m, 24m e 43m), Gonçalo Pinto (20m e 33m), Carlos Nicolia (26m), Diogo Rafael (28m), Carlo Di Benedetto (38m) e Rafa (46m)O FC Porto, que na véspera havia batido o HC Caldes, concluiu a sua participação na fase de grupos, mas já está assim apurado para os quartos-de-final, reservados para os dois primeiros classificados de cada grupo. Já o Benfica ainda tem um jogo por disputar, amanhã, diante do HC Caldes, onde vai tentar também segurar a presença na próxima fase.