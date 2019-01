Guarda-redes do Sporting pede desculpas por atitude no dérbi com o Benfica

A publicação A publicação

André Girão andou de cabeça perdida no dérbi de domingo, onde o, na Luz, por 4-1. O guarda-redes a dada altura enfrentou um dos árbitros, acabou por ser punido com dois cartões azuis e nem no banco conseguia acalmar-se.Agora, depois de arrefecer os ânimos, o guarda-redes dos leões e da Seleção Nacional veio pedir desculpas ao público e à dupla de arbitragem."Grande jogo, num pavilhão cheio e com um ambiente fantástico, contra uma excelente equipa que é o Benfica", começou por escrever no Instagram. "O hóquei patins precisa destes espectáculos e destes ambientes. Parabéns a todos Conseguimos os 3 pontos e não éramos os piores do mundo quinta feira e hoje não somos os melhores. Vamos lutar até ao fim, é o que prometemos à nossa direção aos nossos sócios e aos nossos adeptos."Depois, o 'mea culpa'. "Por fim quero fazer um pedido de desculpas público à dupla de arbitragem, acho que a minha atitude foi irresponsável sem nexo e exagerada. Nada justifica a minha atitude. Temos em Portugal dos melhores árbitros do mundo e que têm todo o direito de errar. Aos sportinguistas o nosso muito obrigado por estarem sempre ao nosso lado."