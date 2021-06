Guillem Cabestany: «É o estilo do Sporting. Ganham assim, temos de respeitar»

O FC Porto perdeu diante do Sporting e ficou em desvantagem na final do playoff de hóquei em patins, mas para Guillem Cabestany os dragões pouco ou nada têm a corrigir em relação ao que fizeram. O técnico portista assume ter gostado do que viu e lamentou apenas algum azar e falta de eficácia.





"Sinceramente pouco ou nada temos que corrigir. Talvez a eficácia... Criámos inúmeras situações, até ao ultimo momento podíamos ter empatado, as bolas batem na trave, nos postes e não entram... O Sporting com sorte, teve bolas desviadas, ou trabalhando estas situações de jogo, não sei, consegue estar à frente num jogo onde entrámos bem. A equipa esteve sólida durante grande parte do encontro. É o estilo do Sporting, ganham assim, e temos de respeitar", disse o treinador do FC Porto, ao Porto Canal.Em desvantagem, os dragões estão entre a espada e a parede, mas para o técnico... é mais do mesmo. "Estivemos toda a temporada a jogar sem margem de erro. Já nas meias-finais recuperámos de um 0-2 e agora temos de recuperar de um 1-2. A final acaba quando uma equipa ganha três jogos. Não acabou e domingo entraremos para empatar a eliminatória e depois logo se vê".