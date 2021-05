Guillem Cabestany: «Não podemos começar assim»

O FC Porto venceu a Oliveirense, por 6-4, na meia-final da Euroliga, e espera agora pelo resultado do Benfica-Sporting para saber com quem vai jogar, amanhã, na final europeia de hóquei em patins. Apesar da felicidade pela vitória, Guillem sabe que a equipa entrou mal no jogo.





"Não podemos começar o jogo como começámos. Se calhar não volta a acontecer uma recuperação de um resultado assim. A Oliveirense dificultou-nos muito a vitória e a forma como entraram é porque sabiam claramente o que fazer para encontrar os nossos pontos débeis. Não se consegue um resultado assim com uma boa atuação de apenas um jogador, mas sim da equipa toda", sublinhou.Entretanto, Xavi Barroso também analisou o triunfo do FC Porto, que segue assim para o jogo decisivo da competição."Parabéns à Oliveirense por chegar até aqui e pelo jogo que fez. Não entrámos como queríamos e soubemos reagir no momento certo, se calhar se sofrêssemos mais um golo seria definitivo para eles, mas temos uma equipa com muito carácter e vontade de vencer. Soubemos reagir bem e no momento certo para fazer as coisas que tínhamos planeadas e foi assim que fizemos a reviravolta", apontou o espanhol.