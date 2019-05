Guillem Cabestany: «O Sporting jogou com uma intensidade altíssima»

Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, elogiou a equipa do Sporting após a derrota na final da Liga Europeia , este domingo."O Sporting jogou com uma intensidade altíssima, com muito contacto. Criámos muitas situações, mas não concretizámos. O Sporting foi mais eficaz. Não conseguimos controlar o jogo. Na segunda parte, dentro da situação do resultado, acalmámos. Procurámos reentrar no jogo. É difícil recuperar três golos com uma grande equipa como o Sporting. Parabéns ao Sporting. A vitória é merecida. O fator casa ajuda mais do que prejudica. Jogámos fora de casa", referiu."Esta derrota tem o mesmo sentimento que a da época passada com o FC Barcelona. Temos de levantar a cabeça. Temos agora 15 dias para ganhar o campeonato. Temos muito jogos difíceis. Vamos ganhar este campeonato e valorizar o trabalho que a equipa fez. Queremos estar novamente, na próxima época, na 'final four' da Liga Europeia. Numa semana, perdemos duas vezes com o Sporting. É sinal que é uma grande equipa, tal como o Benfica e o FC Barcelona", concluiu o técnico dos dragões.