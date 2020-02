Guillem Cabestany: «Os pontos perdidos fazem pressão nesta caminhada»

No final do clássico, que ditou a goleada (6-0) do FC Porto sobre o Sporting, Guillem Cabestany estava naturalmente satisfeito, mas reconhece que, apesar do resultado avulomado, o equilíbrio predominou durante grande parte do jogo.





"Tirando o resultado, o jogo foi equilibrado. O Sporting tem uma equipa muito boa e que nos criou dificuldades, mas obviamente tivemos mais eficácia e clarividência. A qualidade dos jogadores e a grande exibição do Malián foi fundamental para a construção desta goleada. A equipa está a melhorar. Os pontos perdidos, que não deveríamos ter perdido, fazem pressão nesta nossa caminhada, mas os jogadores estão a responder da melhor forma. O importante, nesta altura, é conseguirmos não perder de vista os lugares da frente. E isso estamos a fazer. Vamos ter que continuar assim, porque os erros do passado exigem que assim seja e que não haja margem para derrapar", disse o treinador do FC Porto.