Guillem Cabestany: «Perante este ambiente é muito complicado arbitrar»

Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, lamentou os dois minutos finais que decidiram a final da Taça Continental, conquistada pelo Sporting no Pavilhão João Rocha, deixando no ar críticas à arbitragem."Aconteceram muitas coisas nos últimos dois minutos. O FC Porto esteve muito bem durante todo o jogo, aguentámos bem a entrada forte do Sporting. Superámos cartões azuis e ficámos vivos até ao fim. Merecíamos tanto, ou mais, este título que o nosso adversário. É uma pena que estes últimos dois minutos decidam a final. Não falo de arbitragem. Perante este ambiente, é muito complicado arbitrar. Estou extremamente orgulhoso de como o FC Porto se comporta na pista e de como respeita o regulamento. Não gosto nada de perder, mas fico muito contente com a forma como os jogadores se comportaram. Com estes jogadores, estou convencido que vamos conquistar taças esta época", referiu o técnico portista."Ao FC Porto, aos jogadores e à exibição que fizemos, não nos faltou nada para sairmos com a vitória. O Sporting trabalha muito bem as suas ferramentas. Acho que jogámos muito bem. Com o Poka e o Hugo Santos, teríamos sido ainda mais fortes hoje", concluiu.