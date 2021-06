Guillem Cabestany: «Viemos de uma meia-final quase perdida e recuperámos»

O Sporting levou a melhor sobre o FC Porto (6-3) e empatou a final do playoff do campeonato de hóquei em patins (1-1). Guillem Cabestany, treinador dos dragões, sublinhou a quebra da sua equipa na segunda parte.





"A segunda parte não foi boa como a primeira. A equipa caiu em intensidade. O aspeto físico foi importante e pode explicar o que se passou. Na segunda parte podíamos ter feito melhor, mesmo apesar do aspeto físico. A recuperação é curta, vamos ter que gerir melhor o descanso, mas isso não vai ser desculpa para no domingo estarmos prontos", afirmou no final do encontro."Todos os jogos são fundamentais. Viemos duma meia-final quase perdida e recuperámos, por isso agora vamos tentar ganhar o terceiro jogo, para ficar em vantagem, e depois pensar no próximo, até que acabe".