Hatrick de Nicolía na vitória do Benfica

O Benfica venceu este domingo no terreno do Juventude Pacense, por 5-2, na 12.ª jornada do campeonato nacional.Com três golos, Carlos Nicolía foi o destaque das águias, que marcaram ainda por Nil Roca e Gonçalo Pinto. Do lado da equipa da casa, Bernardo Marques e João Pereira foram os goleadores de serviço. Veja a ficha aqui O Benfica chega aos 26 pontos, mantendo o 4.º posto, seguindo na perseguição a FC Porto, Oliveirense e Sporting, que ainda não jogaram nesta jornada.