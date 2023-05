HC Turquel, o rápido regresso de um histórico à 1.ª Divisão

É o regresso de uma das equipas mais emblemáticas do hóquei patins nacional à 1ª Divisão. Um ano depois da despromoção, o HC Turquel, um dos mais importantes clubes da região centro, está de regresso à elite após bater (6-1) o UF Entroncamento, na penúltima jornada da 2.ª Divisão.Daniel Passos (3), Tiago Mateus, André Pimenta e Tiago Silva fizeram os golos da equipa do concelho de Alcobaça perante um pavilhão a abarrotar, um cenário muito comum em Turquel devido à paixão dos seus adeptos pelo clube e pelo hóquei em patins.O clube da aldeia do hóquei garante também o 1.º lugar da Zona Sul e vai discutir o título do segundo escalão frente à Juv. Pacense, emblema que também já festejou a subida na Zona Norte.A equipa treinada pelo espanhol Guillem Pérez, ex-técnico do Sporting, já vai preparando o regresso ao principal escalão. Tal como já deu conta o nosso jornal, o defesa argentino Nanu Castro vai deixar a Juv. Viana para reforçar o HC Turquel.