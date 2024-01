Hélder Nunes em destaque na vitória suada do FC Porto frente ao Famalicense

, também o FC Porto teve de sofrer muito para conseguir vencer (5-3) o Famalicense, em jogo da jornada 14 do campeonato. Os minhotos, um ponto acima da linha de água, fizerem tremer os campeões europeus, mas tombaram nos últimos cinco minutos.Em inferioridade numérica (!), Juanjo López fez o primeiro da equipa de Famalicão numa grande jogava individual. Coube a Telmo Pinto fazer o golo do empate já em cima do intervalo.A resistência do Famalicense durou e muito na 2ª parte. Diogo Casanova fez o 2-1 para os visitantes, mas Hélder Nunes voltou a empatar. De penálti, Gonçalo Alves colocou os dragões pela primeira vez no marcador, mas Afonso Lima empatou (3-3) na marca de livre direto.A cinco minutos do fim, uma 'bomba' de Hélder Nunes deixou os dragões novamente na frente. O defesa que esta época regressou do Barcelona esteve em grande nível. A dois minutos do fim, Rafa fechou o resultado.Os dragões ocupam o 3º lugar com 33 pontos, menos quatro que o Sporting e Oliveirense. A equipa de Edo Bosch bateu o Riba D'Ave e somou a sexta vitória seguida no campeonato.