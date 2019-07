Hélder Nunes: «Espero que Portugal esteja orgulhoso de nós»

Hélder Nunes, jogador da Seleção Nacional, referiu que a equipa das quinas fez história ao conquistar este domingo o Campeonato do Mundo em Barcelona, diante da Argentina."Estão aqui os melhores jogadores do Mundo. O jogo fica 0-0 e pode ser contraditório, mas foi um espetáculo. Espero que Portugal esteja orgulhoso de nós. Mostrámos o nosso valor cá dentro, unidos. Isto é mais do que uma família, já tínhamos feito história, agora estamos na história. Estava tudo alinhado", comentou à RTP.Agora que vai representar o Barcelona, Hélder Nunes já sabe como é festejar no pavilhão dos catalães: "Venho para aqui jogar, espero que o público apareça assim nos jogos, é uma loucura. O hóquei em patins está bem vivo".Por fim, o jogador agradeceu a presença das famílias nas bancadas: "Portugal são estas pessoas, esta vitória não é só nossa. São as nossas famílias e amigos, compraram o voo no sábado e estão cá hoje, se calhar pagaram mais de 500 euros para estarem aqui hoje connosco e esta é a nossa prenda para eles".Vieirinha mostrou-se radiante com a conquista do Mundial, e logo no reduto de uma das melhores seleções do planeta: "Foi um jogo muito complicado, já sabíamos disso. Ganhar um Campeonato do Mundo em Espanha nem nos meus sonhos era possível acontecer. Somos os campeões do Mundo é o que interessa".