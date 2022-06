Henrique Magalhães pede desculpa por agressão: «Ato irreflectido que, em nenhuma circunstância, tem justificação»

Henrique Magalhães recorreu este domingo à sua página pessoal no Facebook para fazer um pedido de desculpas público pelo sucedido no dérbi de sábado diante do Benfica , quando na fase final da partida agrediu Pablo Alvarez . Na sua publicação, o jogador do Sporting diz já ter também pedido perdão ao jogador das águias e deixou claro que aquela atitude representou "ato irreflectido" que, "em nenhuma circunstância, tem justificação"."Ontem foi um dia triste para o desporto, que não merece vivenciar momentos de violência de qualquer tipo, mas principalmente para mim. Não me revejo minimamente neste tipo de atitude e já pedi desculpa diretamente ao Pablo Alvarez, que é um colega de profissão que merece todo o meu respeito. Sempre pautei a minha conduta com base no respeito por todos os meus colegas e instituições que representei. Nesse sentido, não posso deixar de pedir desculpa, também, ao Sporting Clube de Portugal, aos adeptos e, essencialmente, ao Mundo do desporto pelo meu ato irreflectido de ontem que, em nenhuma circunstância, tem justificação. Toda a gente tem um dia mau na vida e ontem foi o meu. Agradeço todas as mensagens de apoio que recebi, e irei continuar a trabalhar e a mostrar dentro do campo o atleta que sempre fui e a humildade e fairplay que me representa", escreveu o jogador do Sporting.