Henrique Magalhães sobre a GoldenCat: «Espero que este torneio seja um hino à modalidade»

A seleção nacional aterrou hoje na Catalunha para disputar a GoldenCat, prova que junta em Sant Hipòlit de Voltregà as seleções de Portugal, Catalunha, França e Itália. Trata-se de uma competição que serve para preparar o Campeonato da Europa que decorre entre 17 e 22 de julho, em Sant Sadurní d'Anoia."É importante podermos jogar contra outras seleções para saber em que ponto de situação nos encontramos", disse Henrique Magalhães, defesa do Sporting. "Embora só tenhamos tido dois dias de treinos, esta seleção já se conhece há muito tempo, já tem rotinas. Temos dois elementos novos, o Xano e o Nuno, que vão trazer qualidade à equipa."Portugal inicia a competição frente à Catalunha, uma seleção que conta com Sergi Panadero, capitão do Barcelona e nome histórico da modalidade. De referir que os jogadores que foram convocados para a seleção catalã não entram nas contas de Guillem Cabestany na convocatória da Espanha para o Europeu."Espero que haja grandes jogos. O facto de ser um torneio que não seja obrigatoriamente para ganhar faz com que os jogadores se libertem um bocado. No entanto, temos sempre a obrigação de lutar por vitórias. As quatro seleções são todas muito competitivas. A que se conhece menos é a seleção da Catalunha mas só pelo nome, uma vez que tem jogadores muito experimentados da liga espanhola, alguns com passagens pela seleção espanhola. Espero que este torneio seja um hino à modalidade", finalizou Henrique Magalhães.30/06/2023 | 19h30h | Catalunha-Portugal01/07/2023 | 09h45h | Portugal-França01/07/2023 | 17h00h | Itália-Portugal3º e 4º Lugar02/07/2023 | 09h45hFinal02/07/2023 | 12h00h