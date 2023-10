Hóquei em patins feminino: Benfica e Astro Stuart HC Massamá já conhecem adversários na Champions

O Benfica ficou esta segunda-feira incluído no Grupo A da Liga dos campeões feminina de hóquei em patins, juntamente com duas formações espanholas, enquanto o Astro Stuart HC Massamá disputará o D com uma rival espanhola e outra suíça.

O sorteio hoje realizado da fase de grupos ditou que o Benfica, decacampeão português, vai defrontar o CP Esneca Fraga e o CP Vila-san Coop. D'ivars.

Já o Stuart Massamá vai encontrar o Genarali HC Palau Plegamans de Espanha e o RHC Vordemwald.

As espanholas do Telecable HC Gijon, campeãs em título na final de Lisboa, disputada no Pavilhão da Luz, vão estar na poule B, que vai contar ainda com as alemãs do IGR Remscheid e as italianas do Roller Matera.

Finalmente, no Grupo C vão competir as francesas do Coutras RC e as espanholas do HC Corunha e do Martinelia CP Manlleu.

O CP Voltrega e o Gijon HC lideram com seis títulos europeus cada, seguidas do HC Palau de Plegramans com dois, enquanto CP Alcorcon e Benfica, vencedor em 2015, têm um título cada.