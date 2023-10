Hoquista do Benfica reconheceu golo irregular e viu o cartão branco

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb)

A hoquista Marlene Sousa, capitã do Benfica, foi este sábado 'admoestada' com um cartão branco, como reconhecimento pelo gesto de fair play que teve no encontro com o AE Física, das meias-finais da Taça Professor João Campelo, um torneio de preparação para a nova temporada. Nessa partida, que as águias venceram por 12-0, a internacional português reconheceu junto da equipa de arbitragem que um golo por si marcado tinha sido irregular, algo que viria a valer-lhe a amostragem deste cartão.O Benfica, refira-se, acabaria por conquistar a prova, ao bater na final do Stuart Massamá por iguais por 12-0.