Hoquista do FC Porto roubado em frente ao Dragão Arena antes da visita à Luz

Reinaldo García denunciou esta segunda-feira, através das redes sociais, um roubo de que foi alvo junto ao Dragão Arena, na véspera da viagem a Lisboa para defrontar o Benfica. Segundo relato do argentino do FC Porto, do seu carro foi levado o trolley onde tinha todo o seu equipamento e ainda a carteira com os documentos pessoais."Hoje assaltaram o meu carro em frente ao [Dragão] Caixa. Levaram o meu trolley para ir à Luz e dentro a minha carteira com documentos pessoais. Caso alguém localize os documentos por favor deixar na esquadra mais próxima ou no Dragão", escreveu o capitão portista nas Histórias do Instagram.