Hora de brilhar na Liga Europeia

As equipas portuguesas envolvidas na Liga Europeia, Sporting, FC Porto, Benfica e Oliveirense, cumprem hoje, fora de Portugal, os jogos referentes à 2ª jornada.

O Sporting, atual campeão europeu, desloca-se a França, onde defronta o Quevert, procurando a 2ª vitória no Grupo A. "O Quevert de equipa francesa tem muito pouco. É mais próxima da matriz espanhola e argentina", sublinhou o treinador leonino, Paulo Freitas, na Sporting TV.

O FC Porto, no Grupo B, viaja até à Suíça para defrontar o Biasca, que perdeu o primeiro jogo por falta de comparência, por recusar jogar com o Noia, na Catalunha.

Já o Benfica defronta, em Itália, o Sarzana (Grupo C), liderado pelo antigo jogador do OC Barcelos, Alessandro Bertolucci. Finalmente a Oliveirense, tem, teoricamente, o desafio mais difícil, jogando na Corunha, no Grupo D, com o Liceo.