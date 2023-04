«Isto é uma vergonha!»: Girão expulso no Sporting-OC Barcelos teve de ser acalmado pela polícia

Ainda a cumprir suspensão no campeonato devido à agressão a Lucas Ordoñez, Ângelo Girão regressou para as meias-finais da Taça de Portugal, uma vez que o castigo só é aplicável em jogos do campeonato - já cumpriu três de cinco.

No regresso às balizas, o guarda-redes do Sporting acabou por ser expulso na 2ª parte do jogo das meias-finais frente ao OC Barcelos, após palavras dirigidas a Miguel Guilherme, após queda de João Souto em lance com Alvarinho. O encontro esteve interrompido vários minutos. Girão ficou furioso com a decisão e teve mesmo de ser acalmado pela equipa técnica do Sporting, membros da organização e até pela própria polícia.

"Uma vergonha, isto é uma vergonha!", gritou Girão para junto da mesa de arbitragem, após receber o cartão vermelho. Após vários minutos de interrupção, o jogo foi reatado já com Zé Diogo na baliza leonina.