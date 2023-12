João Félix foi ver o hóquei do Barcelona e recebeu camisola de João Rodrigues

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Félix esteve a assistir à vitória (8-2) da equipa de hóquei em patins do Barcelona frente ao Liceo da Corunha, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.O avançado dos catalães assistiu à grande exibição de João Rodrigues, goleador sobre patins que assinou quatro golos frente ao emblema galego. O jogador de 33 anos esteve em Montjuic a assistir à vitória do Barça frente ao FC Porto. Félix foi agora assistir à estreia do Barça na Liga dos Campeões de hóquei em patins.Os catalães partilharam o momento nas redes sociais. João Rodrigues, avançado que deverá regressar ao Benfica na próxima época, ofereceu uma camisola ao compatriota.