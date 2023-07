João Rodrigues: «Arbitragem bastante fraca para uma final de um Campeonato da Europa»

João Rodrigues, capitão da Seleção Nacional, foi a voz do desalento dos jogadores portugueses após derrota (4-2) na final do Campeonato da Europa de hóquei em patins frente à Espanha.

"Não correu bem muita coisa. Faltou-nos eficácia, tivemos oportunidades na primeira parte para nos colocarmos na frente e acho que isso poderia ter mudado o rumo do jogo. Depois, acho que nunca conseguimos ser uma equipa demasiado perigoso. Foram merecedores, mereceram ganhar. Temos de continuar a trabalhar. Orgulhoso porque deixámos tudo na pista. Houve entrega de toda a gente, tanto nos treinos como nos jogos. Ficou difícil porque fomos condicionados. Não gosto de falar de arbitragem, mas acho que foi bastante fraca para uma final de um Campeonato da Europa. Mas é sempre assim. Sabíamos que na final de um Campeonato da Europa é sempre assim, que se favorece a equipa da casa. Sabíamos que teríamos que ser superiores a isto tudo e acho que não soubemos sê-lo. Estamos frustrados por isso. Aquele início da segunda parte marcou muito o jogo. Tentámos reagir, mas foi mais com o coração do que com a cabeça", disse, em declarações aos microfones da RTP.