João Rodrigues deixa de lado a emoção

O Benfica e o Barcelona encontram-se hoje (16h00) no Pavilhão Fidelidade, naquele que é um dos jogos mais importantes desta 3ª jornada da Liga Europeia. Frente a frente, duas equipas com um vasto historial europeu na modalidade e que dividem o 1º lugar do Grupo C.

Mas este jogo marca ainda o regresso à Luz de um jogador que deixou saudades entre os adeptos benfiquistas. Trata-se do internacional português João Rodrigues, que volta, pela primeira vez, ao Pavilhão Fidelidade, desde que saiu para o Barcelona, depois de nove anos ao serviço das águias, onde conquistou três campeonatos nacionais e outras tantas Taças de Portugal, duas Supertaças, duas Ligas Europeias, 4 Taças Continentais e 3 Intercontinentais.

"Vai ser especial. É a primeira vez que volto à Luz. É um reencontrar de amigos, dentro e fora da pista. Vai ser estranho para mim estar do outro lado da barricada, mas agora defendo as cores do Barcelona e vou fazer tudo para ganhar.", disse, ontem, João Rodrigues, antes do treino realizado no Pavilhão da Luz.

O atacante espera ser bem recebido pelos benfiquistas, conforme nos confessou. "Guardo muito carinho pelos adeptos. Passei aqui nove anos muito bons e muito positivos. Espero que os adeptos tenham também algum reconhecimento por algumas coisas boas que fiz ", sublinhou.

Sobre o jogo, João Rodrigues não tem dúvidas. "Vai ser um grande espetáculo de hóquei em patins. São duas das melhores equipas do Mundo, que gostam de atacar e jogar um hóquei bonito. Quem vier, vai assistir a um grande jogo. Estudámos bem o Benfica, equipa que não tem pontos fracos, e esperamos fazer um jogo muito completo para conseguir a vitória", salientou.

Quem também espera um jogo difícil é o treinador Edu Castro. "Complicadíssimo. Vamos jogar numa pista mítica, com jogadores maravilhosos. Vai ser uma grande partida. Esperamos estar bem, porque se não estivermos seremos penalizados", avisou.