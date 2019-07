João Rodrigues:«Não me deixaram mas hoje vou dormir com a taça»

Ângelo Girão não escondeu, esta terça-feira, a emoção pela conquista do título mundial em Barcelona . Para o guarda-redes, "é muito importante estarmos aqui hoje, com um sentimento de grande orgulho. É o espelho do reconhecimento por parte do nosso Presidente e Governo, estamos muito agradecidos e é um dos momentos mais esperados: dar alegrias ao nosso povo, que tanto merece", prometeu, na receção no Palácio de Belém Marcelo Rebelo de Sousa destacou do grupo campeão do Mundo a prestação de Ângelo Girão, decisivo na final com a Argentina, ao defender três penáltis. "Fico muito agradecido. Estou muito orgulhoso da minha prestação no Mundial mas tenho de ressalvar que foi uma prestação global. A equipa esteve fantástica, fomos um bloco muito unido e coeso e a serenidade esteve em todos nós. Nós, em equipa, fomos fantásticos", lembrou."Quero acreditar que sim. Já houve muitas gerações de ouro e estamos na presença de mais uma. Há muita qualidade hóquistica mas acima de tudo pessoal. Há muita qualidade humana que fez a difrença quando enfrentámos equipas com tanta qualidade como as que enfrentámos. A nossa união, o grupo e a amizade fez a diferença", garantiu Girão, emocionado com o abraço particular do Presidente da República. "Foi especial. Gostei muito do reconhecimento e é um orgulho enorme mas a distinção é coletiva", finalizou o herói da final.O capitão da Seleção, João Rodrigues, cumpriu uma promessa. "É um sentimento de enorme orgulho voltarmos aqui a esta sala e sermos condecorados. Quando fomos campeões da Europa, ficou o desafio de aqui regressar. Conseguimos mas agora não é altura de parar, queremos dar mais alegrias aos portugueses porque não há nada mais gratificante do que jogo pelo nosso país e representá-lo da melhor maneira", lembrou o hoquista do Barcelona."Só nos dá mais vontade de voltar a ganhar no futuro. O hóquei em patins atravessa um momento fantástico em Portugal, fruto do investimento dos clubes nacionais e a vitória da Seleção dá um impulso enorme à modalidade. Agora é aproveitarmos que esta é uma modalidade muito importante para o povo português", frisou."Durante dois anos somos a melhor Seleção do Mundo, foi um estatuto que conseguimos com todo o mérito, de forma épica", lembrou João Rodrigues, que voltou a elogiar o companheiro de equipa Girão. "Estátua? Nunca tinha visto um guarda-redes tão decisivo num jogo tão importante como a final de um Mundial e teve uma quota-parte muito grande no título", referiu, lembrando, com piada: "Não me deixaram mas hoje vou dormir com a taça."Muito emocionado com o momento estava Miguel Vieira, o benjamim da Seleção, a quem "ainda não caiu a ficha. É um momento inexplicável e poder vivê-lo com este staff, com estes jogadores... quando era mais novo eram os meus ídolos e poder agora jogar ao lado deles é um orgulho enorme", finalizou.