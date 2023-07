João Souto: «É uma das melhores fases da minha carreira»

João Souto cumpriu frente à Itáliao primeiro jogo num Europeu. O avançado do Sporting de 30 anos, licenciado em Medicina, voltou a receber o voto de confiança de Renato Garrido, depois de ter sido chamado para o Mundial de San Juan em novembro."Melhor momento da carreira? Sim, não só a nível da Seleção, mas também pelo meu percurso no clube. Tenho evoluído ano após ano como jogador e estou numa das melhores fases do meu percurso. O importante é aproveitar este momento para ganhar títulos", disse o avançado na conferência de imprensa.Sobre o jogo de estreia na Catalunha, Souto destacou a capacidade de sofrimento de Portugal. "Soubemos sofrer em alguns momentos. No outro lado está uma equipa italiana muito competente. Esta equipa demonstrou que está preparada para este Europeu porque soube conviver com vários cenários e lidar com a pressão da Itália."