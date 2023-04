João Souto renova com o Sporting

O Sporting anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com João Souto. O avançado de 30 anos, formado em medicina, chegou aos leões em 2019. Desde então conquistou uma Liga Europeia, duas Taças Continentais e um Campeonato Nacional. O clube não especificou a duração do vínculo."É um orgulho enorme continuar a representar um clube desta dimensão, onde me sinto muito bem. É o reconhecimento de que o meu trabalho está a ser bem feito, de que estou a retirar frutos dele e de que é visto com bons olhos por quem dirige o clube e a equipa. Enche-me de orgulho, mas aumenta ainda mais a responsabilidade para os anos que aí vêm", disse Souto aos meios de comunicação do clube.Esta é a segunda renovação no espaço de um mês. O espanhol Toni Pérez também prolongou o vínculo em março.