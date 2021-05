Jordi Bargalló na despedida da Oliveirense: «Sinto o clube no meu coração»

Não foi a despedida que Jordi Bargalló queria. O jogador da Oliveirense, que está a caminho dos espanhóis do Noia, falou do último encontro com a camisola do clube de Oliveira de Azeméis, logo após a derrota com o FC Porto (4-6) nas meias-finais da Liga Europeia, que este fim-de-semana se joga no Pavilhão do Luso, na Mealhada.





"É difícil falar desta derrota. Demos tudo em campo. Estamos tristes pelos adeptos, mas seguimos de cabeça erguida", começou por dizer, antes de falar da sua saída de Portugal."Foi uma aventura muito gira. Sinto o clube no meu coração e quero agradecer ao clube, aos adeptos e a Portugal", sublinhou.