Juve Leo e Directivo sem faixas no jogo de hóquei do Sporting

A Juventude Leonina e o Directivo Ultras XXI, as duas claques cujo apoio por parte do Sporting terminou, estão esta terça-feira no Pavilhão João Rocha sem quaisquer faixas que as identifiquem, no encontro com a Oliveirense, para o campeonato de hóquei em patins.Tal sucede pouco depois de a Juve Leo ter garantido, em comunicado, que foi proibida pela direção dos leões de levar o seu material para Alvalade ou João Rocha "Está proibida a entrada no nosso Estádio e Pavilhão, da Faixa da Juventude Leonina, Bandeiras, Tambor, Megafone e todo material usado pela claque que serve de apoio às nossas equipas, proibições essas que só vinham acontecendo nos estádios adversários, mas que agora acontecem na nossa própria casa", disse esta tarde a claque em comunicado.