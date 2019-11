Leão não pode vacilar

O Sporting procura hoje, no Pavilhão João Rocha, igualar o Benfica na liderança do Nacional da 1ª Divisão. Para isso, tem de vencer o OC Barcelos, uma vez que a equipa da Luz bateu ontem o Valongo (ver peça).

A equipa minhota está a realizar um bom início de temporada – ocupa o 4º lugar da classificação – e isso mesmo é reconhecido pelo treinador leonino, Paulo Freitas. "O Barcelos está diferente, para melhor, com mais soluções e tem feito boas prestações", disse.

No entanto, o treinador dos minhotos está privado de três jogadores nucleares no plantel, nomeadamente o ex-benfiquista Miguel Rocha, com fratura numa mão, e de Gonçalo Nunes e Alvarinho, jogadores emprestados pelo clube leonino, pelo que não podem jogar.

"Não vai ser fácil, ainda por cima com três baixas. Só temos seis jogadores de campo", confessou Paulo Pereira, técnico do OC Barcelos.