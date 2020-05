Liceo pondera deixar liga espanhola e integrar campeonato português

O Barcelona foi declarado campeão da liga espanhola de hóquei em patins, este sábado, após uma reunião da Federação Espanhola de Patinagem, que decidiu também que, devido à pandemia de covid-19, nenhum clube descerá nas principais divisões, mas que haverá subidas nos masculinos, no caso de Mataró e Vendrell.





Decisões que os responsáveis do Liceo não concordam, levando mesmo o clube a estudar o caso para deixar a liga espanhola e integrar a competição em Portugal, segundo avança a imprensa galega, sublinhando que esta não é a primeira vez que o clube, um dos mais importante e premiado do hóquei em patins, ameaça deixar a competição.Após a resolução da FEP, os responsáveis do Liceo reuniram-se para analisar a situação, tendo considerado 'escandaloso' terem entregue o título ao Barcelona sem disputar um play-off, além de serem totalmente contra a ideia de uma liga com 16 equipas, sendo que 15 são catalãs, o que em termos económicos seria um enorme peso. Motivos que levam o clube a estudar uma saída da liga espanhola, projetando no entanto uma inclusão no campeonato português de hóquei em patins.Os responsáveis do clube entendem que tanto economicamente quanto no interesse da competição, seria benéfico disputar uma liga frente a clubes como o Óquei de Barcelos, Oliveirense, FC Porto e Benfica, do que ter que viajar quinzenalmente para a Catalunha. A imprensa galega refere ainda que o Liceo admite mesmo entrar na competição portuguesa como convidado, caso legalmente não seja viável a disputa já na próxima temporada.