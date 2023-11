Liga dos Campeões: Benfica vence com reviravolta na estreia

No arranque da Liga dos Campeões, o Benfica recebeu e venceu os espanhóis do Calafell, por 3-2, no Grupo B.A equipa de Nuno Resende começou a perder, com um golo de Jepi Selva (4'), só que Carlos Nicolía fez o empate aos 11'. Os visitantes estavam eficazes na Luz e, com um golo de Carles Domènech pouco depois (13'), voltaram a passar para a frente do marcador. Mas, antes do intervalo, Nicolía bisou (17') e o empate manteve-se até ao intervalo.No segundo tempo, o golo da reviravolta surgiu aos 32 minutos, quando Pablo Àlvarez fez o 3-2 que seria o resultado final.O outro jogo do Grupo B disputa-se esta noite, entre Reus e Sporting.