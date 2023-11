Liga dos Campeões: FC Porto começa defesa do título com triunfo em casa

O FC Porto iniciou esta quinta-feira a defesa do título da Liga dos Campeões com uma vitória na receção ao Trissino (5-4), na 1.ª jornada do Grupo C.Numa primeira parte intensa e equilibrada, o Dragão Arena assistiu a seis golos até ao descanso (3-3), com o FC Porto a resolver a questão depois no segundo tempo, com bis de Rafa. Os restantes marcadores dos dragões foram Carlo Di Benedetto (2) e Edu Lamas.No outro jogo do grupo, o Sp. Tomar empatou na visita ao terreno dos espanhóis do Lleida (3-3).