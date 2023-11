Liga dos Campeões: Vitória expressiva do Sporting em Espanha na estreia

O Sporting foi vencer esta quinta-feira ao terreno do Reus, por 5-2, na jornada inaugural do Grupo B da Liga dos Campeões.Ao intervalo, os leões venciam por 2-0, com golos de Facundo Bridge e Gonzalo Romero. No segundo tempo, Ferran Font e Romero dilataram o marcador até aos 4-1, com Bridge a fechar as contas (5-1).No outro jogo do Grupo B, o Benfica recebeu e venceu o Calafell.