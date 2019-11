Liga Europeia: Benfica goleia em casa do Hockey Sarzana

O Benfica manteve este sábado o percurso 100% vitorioso no Grupo B da Liga Europeia, graças a uma vitória por 7-2 na visita ao reduto dos italianos do Hockey Sarzana. Com esta vitória, as águias seguem na liderança com 6 pontos, os mesmos que o Barcelona.





Albert Casanovas (11'), Jordi Adroher (20'), Carlos Nicolia (22'), Lucas Ordoñez (37' e 42'), Diogo Rafael (45') e Carlos Nicolia (48') marcaram para os encarnados, ao passo que Juan Jose Moyano (29') e Davide Borsi (31') fizeram os tentos da formação transalpina.