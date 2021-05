Liga Europeia: Benfica-Sporting, em direto

Benfica com Pedro Henriques e Marco Barros (GR); Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolia, Eduard Lamas, Lucas Ordoñez, Sergi Aragonès, Gonçalo Pinto e Danilo Rampula





Sporting com André Girão e Zé Macedo (GR); Ferran Font, Telmo Pinto, Pedro Gil, Alessandro Verona, Matías Platero, Gonçalo Nunes, João Souto, Toni Pérez, Álvaro Morais e Gonzalo Romero.No primeiro jogo da meia-final, o FC Porto venceu a Oliveirense, por 6-4.Boa noite! Sporting e Benfica medem forças no Luso, na segunda 'meia' da final four da Liga Europeia de hóquei em patins. O encontro arranca às 21 horas e pode seguir tudo em direto aqui!