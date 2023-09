Luís Sénica e a Elite Cup: «Início de temporada forte»

A Elite Cup teve a sua primeira edição em Coimbra, em 2016, enquanto torneio de pré-temporada. Em 2021, a prova passou a ter o selo oficial da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), trazendo um novo prestígio à competição que reúne as oito melhores equipas da época passada. "É sempre um início de temporada forte, o que é desejável", destaca ao nosso jornal Luís Sénica, presidente da FPP. "Trata-se de uma entrada competitiva, intensa e com motivação. É uma grande ‘rentrée’ do hóquei que começa a ser fixa, histórica e tradicional", sublinha o dirigente, desde 2018 à frente dos destinos da Federação de Patinagem de Portugal.

A FPP volta a apostar forte na evolução da arbitragem com novas mudanças no Sistema de Revisão de Vídeo, que aproxima-se cada vez mais do VAR. Trata-se de um primeiro passo para que no futuro venha a ser aplicado no campeonato nacional, ainda que para isso seja preciso um investimento avultado. "O ano passado tivemos a experiência do Sistema de Revisão de Vídeo. O Conselho de Arbitragem entendeu que era necessário continuar a evoluir. A ideia é fazer alterações ao que foi aplicado [no ano passado]", começa por explicar Luís Sénica. "Vamos experimentar porque este é um espaço para essas experiências, é um espaço com uma competitividade muito alta e com uma grande dinâmica, o que permite perceber se estes sistemas têm validade. Continuo a achar que sim. É necessários aferir, perceber investimentos, mas, para já, vamos aplicar", destaca.