Luís Sénica: «Sinto tranquilidade em relação ao futuro»

Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, elogiou o selecionador Renato Garrido após a conquista do Mundial de hóquei em patins, sublinhando que já esperava grandes feitos desta geração.





"Não tinha dúvidas que [Renato Garrido] era a escolha certa para nós, do ponto de vista da relação, da visão e do pensamento de jogo. Não tinha dúvidas. Não necessitaria desta vitoria para confirmar a qualidade e excelência desta equipa técnica, que ficou agora validada e carimbada para os que podiam desconfiar desta escolha. Sinto tranquilidade em relação ao futuro. Portugal em 2016 recuperou o título europeu e eu no final da partida, feliz e emocionado como estou hoje, disse que o céu era o limite para esta geração e Portugal estaria próximo de vencer mais vezes. Nas últimas quatro finais estivemos cá, e isso confirma o que eu disse. Não era uma profecia, mas a classe e excelência deste grupo de atletas. Portugal foi muito competente, muito forte, até no momento das grandes penalidades", disse o dirigente depois do triunfo sobre a Argentina.