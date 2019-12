Marc Torra põe Oliveirense na liderança

A Oliveirense não desperdiçou o fator casa para recuperar a liderança do campeonato nacional da 1ª Divisão, ao vencer o HC Braga, por 6-3, no jogo que encerrou a 9ª jornada.

Mas a equipa liderada por Renato Garrido bem pode agradecer ao internacional espanhol Marc Torra o triunfo sobre a equipa minhota. E porquê? Porque com o resultado a registar uma igualdade a três golos, a três minutos do final, Marc Torra através da concretização de bolas paradas – um penálti e dois livres diretos –, fechou o resultado em 6-3, recolocando a sua equipa no comando do campeonato, agora com dois pontos de vantagem sobre um trio constituído por OC Barcelos, Benfica e Sporting. E na próxima jornada [18 de dezembro] visita o Pavilhão Fidelidade, em Lisboa, para defrontar o Benfica.

Entrada em falso

No jogo de ontem, a Oliveirense, que iniciou a partida a perder, com um golo de Danilo Rampulla, chegou a estar na frente por duas vezes (2-1 e 3-2), mas permitiu sempre a reação da formação de Rui Neto, até ao minuto 47, altura em que Torra, que já tinha feito o empate ao intervalo (1-1), completou o póquer, passando o 3-3 para o 6-3, registado no final dos 50 minutos.